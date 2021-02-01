تواصل أمانة منطقة جازان جولاتها الرقابية الميدانية، لمتابعة تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا، والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وقصور الأفراح.



ونفذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة المرتبطة بها عدد 9594 جولة ميدانية خلال شهر يناير، شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية وقصور وقاعات الأفراح بالمنطقة، لمتابعة مدى تطبيق خطط الرقابة الموجهة، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، وإغلاق المحلات المخالفة للأنظمة.



وتم خلال الجولات رصد عدد 449 مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما بلغ عدد المواقع التي تم تطهيرها بمواد التعقيم 1771 موقعاً، بينما بلغ عدد الآليات والمعدات والحاويات التي تم تطهيرها وتعقيمها 7780 آلية ومعدة وحاوية، وبلغ عدد الجولات الميدانية على قصور وقاعات الأفراح خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدد 936 جولة ميدانية، تم خلالها رصد 28 مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتم إغلاق 13 موقعاً مخالفاً.



ووجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان كافة فرق الرقابة في أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها، بتكثيف أعمال رقابة الفرق الميدانية، وضرورة تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا وحماية المواطنين والمقيمين، مبيناً أن هذه الجولات تأتي امتداداً لحملات الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة تكثيف الرقابة الصحية في المنشآت الغذائية.



وأوضح أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الرقابة الميدانية للتأكد من تطبيق التعليمات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.