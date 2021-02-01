كثفت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد، جولاتها الرقابية وإجراءاتها الاحترازية للأسواق التجارية وأسواق النفع العام؛ للتأكد من استخدام تطبيق «توكلنا»، وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد من فايروس كورونا للدخول إليها، ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، واتباع التعليمات، إضافة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية.

وبلغت الجولات الرقابية 850 جولة، أسفرت عن ضبط 17 مخالفة، لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد 19 وتطبيق «توكلنا»، والتكدس في الأسواق والمراكز التجارية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 745 موقعاً، بمشاركة 471 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7707 أطنان من النفايات، وإزالة 4645 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9406 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.