أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 255 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 266 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 368.329 حالة، من بينها 2111 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 371 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 359.839 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6379 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.69%، ونسبة الحالات النشطة 0.57%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (99)، المنطقة الشرقية (58)، منطقة مكة المكرمة (46)، منطقة عسير (12)، منطقة القصيم (10)، منطقة المدينة المنورة (7)، منطقة حائل (6)، منطقة الباحة (4)، منطقة الحدود الشمالية (3)، منطقة نجران (3)، منطقة تبوك (3)، منطقة الجوف (2)، منطقة جازان (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (64)، مكة المكرمة (19)، الدمام (19)، جدة (15)، الخرج (11)، بقيق (10)، الدلم (8)، وادي الدواسر (7)، المدينة المنورة (5)، الهفوف (5)، حائل (4)، بريدة (4)، الطائف (4)، خميس مشيط (4)، الخبر (4)، الظهران (4)، حوطة بني تميم (4)، المبرز (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (70)، جدة (22)، الدمام (21)، مكة المكرمة (17)، الظهران (13)، المدينة المنورة (8)، بقيق (8)، القطيف (7)، الهفوف (6)، الليث (6)، حائل (5)، الجبيل (5)، الخرج (5)، وادي الدواسر (5)، المجمعة (4)، الدلم (4)، ينبع (4)، قرية العليا (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.