نوه سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السفير لودوفيك بوي بالتفوق المهني لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وخدمته المحتاجين حول العالم، لافتاً إلى أن المركز يعد علامة فارقة في مجال العمل الإنساني.جاء ذلك خلال لقاء المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة في الرياض، أمس (الأحد)، السفير لودوفيك بوي.وخلال اللقاء بحث الدكتور الربيعة والسفير بوي، آفاق التعاون المشترك بين المركز وفرنسا لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول المحتاجة خصوصا في القارة الأفريقية، وسبل مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلدان المتضررة.وناقش الطرفان دور المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين ودعمها المنظمات الدولية والدول ذات النظم الصحية الهشة والمبادرات الإنسانية الصحية الفرنسية.