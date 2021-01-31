قامت بلدية محافظة القريات بإزالة 17 سيارة تالفة، ومهملة بعد وضع ملصقات الإنذار لأصحابها والسماح لهم بالمدة النظامية لإزالتها حسب الإجراءات التي حددتها لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.

وأوضح لـ«عكاظ» رئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري أن هذا الإجراء يأتي من قبل البلدية بشكل دوري لتفادي تعطل الحركة المرورية داخل وخارج الأحياء وتحسيناً للمشهد الحضري.

وأضاف الشمري أن البلدية أزالت هذه المركبات بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، مما تسبب في تشويه المظهر العام، وتعطيل الحركة المرورية في شوارع الأحياء الداخلية والخارجية، مؤكداً استمرارها في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المنطقة.

ودعا رئيس بلدية القريات أصحاب المركبات لرفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم، مؤكدا أن الحملة مستمرة وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.