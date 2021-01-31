واصلت أمانة عسير وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي جولاتها الرقابية الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا في قاعات الأفراح والمجمعات التجارية مع توعية الجميع بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق البروتوكولات المتبعة.



وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن الجولات تأتي امتداداً للجولات السابقة وتنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مبيناً أن الفرق الرقابية خلال جولاتها قامت بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان، لافتاً إلى أن إجمالي المخالفات التي رُصدت من قبل مراقبي الأمانة وبلدياتها بلغ 220 مخالفة خلال 2850 جولة في أسبوع، مؤكداً أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة، ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات، علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات، مشيراً إلى أنه تم ضبط هذه المخالفات ورصدها مباشرةً، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية.



وأضاف الحميدي، أن الجولات شملت الاستراحات وقصور الأفراح والأسواق والمجمعات والمراكز التجارية في أبها وغيرها من مدن المنطقة ومحافظاتها، مشدداً على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية وتطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وذلك بهدف اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا وعدم التساهل في تطبيقها، مؤكداً أن الأمانة ومن منطلق مسؤولياتها تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة مع متابعة المرافق الترفيهية والسياحية في المنطقة، مفيداً بأن متابعة الإجراءات تتطلب تكثيف الجولات الرقابية حفاظًا على صحة الجميع، مشدداً على أن الفرق لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين.