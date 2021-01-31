‏أوضحت المديرية العامة للجوازات الضوابط والشروط المتعلقة بتصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة ⁧‫أبشر⁩ للخدمات الإلكترونية، وذلك (للمواطنين ممن لديهم حالات إنسانية).

والفئة الثانية من ضمن الفئات المستثناة: المواطنون ممن لديهم حالات إنسانية وخاصة (لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة)، و (وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين، أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة).

وحددت الجوازات شروطا وضوابط لتلك الحالات يستلزم توافرها بخصوص لم شمل الأسرة للمواطن والمواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة ويتطلب إحضار صلة القرابة (زوج، زوجة، أب، أم) للمقيم خارج المملكة.

إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.

ومن ضمن الشروط والضوابط تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء والبنات إلى المملكة، وإثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقا من وزارة التعليم أو ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.

أما في ما يخص وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين، أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة، فيجب تقديم شهادة الوفاة، وإثبات صلة القرابة.

وعند توفر تلك الشروط والضوابط للطلبات يتم إرسالها عبر منصة أبشر أفراد الخدمات الإلكترونية ليتم إصدار التصاريح لهذا الفئة من قبل المديرية العامة للجوازات.