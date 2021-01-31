أعلنت وزارة الداخلية أنه تم رصد 18.563 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا «كوفيد-19»، وذلك خلال أسبوع واحد، في الفترة من 1442/6/11 وحتى 1442/6/17.

وأوضح الإحصاء الذي نشرته حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (4852) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(2636)، ثم منطقة القصيم بـ(2557)، ثم المنطقة الشرقية بـ(2348)، والمدينة المنورة بـ(1829)، فمنطقة الجوف (1310)، ومنطقة الباحة بـ(1160)، وتبوك بـ(626)، وعسير بـ(367)، والحدود الشمالية بـ(348)، وحائل (333)، وعسير (367)، وجازان بـ(141)، ونجران بـ(56).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذأ الشأن.