انطلق أخيراً الملتقى التاسع لشركاء الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2021، بالرعاية الشرفية من الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود وبحضور ضيف الشرف رئيس الشبكة الإقليمية علي المحروقي عضو مجلس الدولة بسلطنة عمان ضيف شرف الملتقى والبروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية وشخصيات عديدة في الوطن العربي.



وسجلت أكثر من 100 شخصية عربية الأكثر تأثيراً في المسؤولية المجتمعية لعام 2020 من ضمنهم، الفئة الشرفية عبداللطيف الفوزان صاحب المبادرات والمهتم بالأعمال التطوعية والخيرية، رشيد محمد الرشيد، والسفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية الدكتورة انتصار فلمبان التي تم اختيارها للمرة الثانية على التوالي، والأميرة هند بنت عبدالرحمن، والدكتورة زينب أبوطالب عضو مجلس الشورى.