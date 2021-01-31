وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وبمتابعة من نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بتكوين لجنة تضم الجهات الحكومية والمسؤولة في المنطقة الشرقية لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية من خلال مركز للقيادة والتحكم يجتمع على مدار الساعة لتنفيذ تلك الإجراءات.



وشملت الجهات (إمارة المنطقة الشرقية، الشؤون الصحية، أمانة المنطقة الشرقية، شرطة المنطقة الشرقية، وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام) على أن تقوم كل جهة ضمن مسؤولياتها برصد مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط السلوكيات المخالفة داخل أماكن التجمعات العامة وتوعية المجتمع.



وشدد التوجيه الكريم على أن تعاون الجميع مع تلك الإجراءات سينعكس إيجاباً على الصحة العامة، كما يحمي الوطن والمجتمع من الأوبئة والفايروسات التي تؤثر سلباً على حياة الناس وعلى الاقتصاد والتنمية، مع مطالبة كافة الجهات برفع مستوى الوعي لمنسوبيها من خلال حملات توعية داخلية.