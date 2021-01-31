نفذت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمشاركة عدة جهات حملات ضبط ومتابعة لعدد من المحلات المخالفة التي تقوم ببيع التمباك في بعض أحياء مدينة الرياض. وضبطت الحملات نحو ٩٠٠ كيلوجرام من التمباك المخالف وخلطات مجهولة المصدر وأماكن تصنيعها وتعبئتها.

وشارك في الحملة هيئة الجمارك وهيئة الزكاة والدخل ووزارة التجارة وهيئة الدواء والغذاء ومكتب العمل وبلدية البطحاء والضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض والدوريات الأمنية.

وكشفت الحملة قيام بعض محلات الخياطة والعطارة والتموينات الغذائية ببيع التمباك وتخزينه في أماكن سرية وسيئة في أحياء العود وغبيراء، كما تم العثور على أماكن التعبئة والخلطات مجهولة المصدر. وسجلت الحملة مخالفات بحق ٢٧ محلاً وإغلاق عدد من المحلات المخالفة وإتلاف الكميات المصادرة.

وقدمت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ شكرها للجهات المشاركة، مؤكدة تواصل هذه الحملات في جميع الأحياء وجميع مناطق المملكة لحماية الوطن من هذه الآفات ومعاقبة كل مخالف.

من جانبهم، قدم عدد من المواطنين والمقيمين من سكان أحياء العود وغبيرة شكرهم لهذه الجهود التي تهدف لحماية ساكني الأحياء من مخاطر هذه المخالفات، مؤكدين دعمهم وتعاونهم مع كل ما يخدم الوطن ويساهم في ضبط كل مخالف.