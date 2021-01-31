كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، وهو ما يحتم علينا العمل بجدية لمواجهة ذلك.

وأعلن وزير الصحة أن عدم الالتزام سيجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.





جاء ذلك في كلمة له اليوم (الأحد)، بخصوص الموجة الثانية من فايروس كورونا المستجد، في ما يلي نصها:

الإخوة والأخوات:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تلاحظون أن كثيرا من دول العالم، تعيش الموجة الثانية من الجائحة وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفايروس بكل جدية، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الاحترازات التي تكفل مواجهته والتصدي له.

الإخوة والأخوات:

لقد رصدنا وللأسف، خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفايروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها، والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير، ولا نرغب في حدوث تفشيات مرة أخرى لا قدر الله.

إن الالتزام والتعاون منا جميعا يساهم في دعم الجهود التي نقوم بها في كافة قطاعات الدولة للتصدي لهذه الجائحة، وبلا شك، فإن عدم الالتزام سيجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

أحبتي، من القلب أتحدث لكم وأجدها فرصة أن أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وما كان لذلك أن يتحقق إلا بفضل الله ثم بفضل بالتزامكم وبدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة جعلت صحة المواطن وسلامته أولا وقبل كل شيء.

الإخوة والأخوات، نحن في المملكة لسنا بعيدين عما يحصل في الدول الأخرى، وقد يحدث لدينا لا سمح الله مثل ما حدث في كثير من الدول، من تفشي للفايروس، وانهيار للنظام الصحي، وعدم توفر الخدمة الصحية.

أصارحكم القول إن هذه الفترة صعبة جدا، ويتحتم علينا جميعا أن نتعامل بجدية مع مستجدات الجائحة، وأن نحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخض ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، نظافة اليدين، وعدم المصافحة، والتي جميعها تساهم بشكل كبير في الوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

حفظ الله الجميع وأدام عليكم نعمة الصحة والعافية.

وفي السياق، أكد وزير الصحة خلال حضوره اليوم حفل تدشين عدد من المشاريع الصحية في منطقة نجران، أن الوضع في المملكة مازال مطمئنا، إلا أنه لفت إلى ما يحدث اليوم في العالم من موجة ثانية للجائحة بشكل أكبر من المرحلة الأولى، وقال: «لاحظنا بعض الارتفاعات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبالتأكيد نحرص بتوجيه القيادة على سلامة الجميع، لذا أؤكد على الجميع تطبيق الاحترازات لسلامتهم وسلامة من يحبون وسلامة المجتمع».

وأوضح الربيعة في حديثه لقناة «الإخبارية» أن الإعلام ساهم بتجربة ثرية ومفيدة في التوعية بالاحترازات وأهمية تطبيقها والأخذ بها، معربا عن شكره وتقديره لكل العاملين في القطاع الإعلامي.