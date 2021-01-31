منح سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السلطنة عيد بن محمد الثقفي الذي انتهت فترة عمله بالسلطنة، وسام النعمان من الدرجة الأولى؛ تقديراً لجهوده في خدمة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

وسلم الوسام وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، خلال استقباله اليوم (الأحد) بمكتبه السفير الثقفي.