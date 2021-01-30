انتقل إلى رحمة الله الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وسيصلى عليه اليوم (الأحد) 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي أمس (الجمعة)، اطمأن خلالها على صحة الفقيد، وفقاً لتغريدة للأمير فيصل بن تركي.

من جانبه، نعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد الفقيد عبر تويتر قائلاً: «اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنّاتك. إنّا لله وإنّا إليه راجعون».



وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ: «رحم الله الأمير تركي بن ناصر».