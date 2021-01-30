دشن مدير تعليم محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، منصة «التطوير المهني التعليمي»، مستعرضاً الخدمات المميزة للمنصة والمقدمة للمستفيدين من إدارة التدريب والابتعاث، حيث يعمل هذا المنجز الإلكتروني على تنسيق وتنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي، ومد جسور التعاون والانتظام ما بين المدرسة وإدارة التعليم، وفق توجهات وتطلعات وزارة التعليم ممثلةً في المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وأشار العلكمي، إلى أهمية بناء منظومة متكاملة للتطوير المهني المستمر للمعلمين والمعلمات من أجل دعم تمهين التعليم، وتعزيز التنمية المهنية المستدامة.

من جهته، أكد مدير التدريب والابتعاث بإدارة تعليم المحافظة رائد آل مالح، أن تدشين هذه المنصة يأتي للعمل على تنظيم عمليات التطوير المهني التعليمي وبرامجه، وضبط جودته بما يضمن كفاءته وفاعليته.