أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 270 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 293 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 367.813 حالة، من بينها 2142 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 352 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 359.299 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6372 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.68%، ونسبة الحالات النشطة 0.58%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (105)، المنطقة الشرقية (66)، منطقة مكة المكرمة (40)، منطقة المدينة المنورة (16)، منطقة عسير (9)، منطقة الباحة (8)، منطقة القصيم (6)، منطقة الحدود الشمالية (6)، منطقة حائل (4)، منطقة نجران (3)، منطقة الجوف (3)، منطقة تبوك (3)، منطقة جازان (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (77)، الدمام (22)، جدة (20)، مكة المكرمة (13)، المدينة المنورة (10)، الخرج (10)، الهفوف (8)، الظهران (7)، المبرز (7)، الطائف (6)، ضرما (6)، الخبر (5)، الجبيل (5)، القطيف (5)، ينبع (4)، وادي الدواسر (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (80)، الدمام (30)، جدة (17)، مكة المكرمة (16)، الجبيل (14)، بقيق (14)، ينبع (13)، عرعر (10)، الظهران (9)، الهفوف (8)، المدينة المنورة (6)، حائل (5)، الخبر (5)، طريف (5)، النعيرية (4)، الخرج (4)، المبرز (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.