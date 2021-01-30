تفاعلت وزارة العدل مع مطالبة زوجة أبدت رغبتها جدياً بفسخ نكاحها، وذلك بعد مرور عام على ارتباطها بزوجها، معللة ذلك برغبتها بإنجاب الأطفال، فيما يعاني زوجها من «عيب» -حسب وصفها-.

وشاركت الزوجة تفاصيل إفادتها مع حساب وزارة العدل في «تويتر»، قائلة إنها اكتشفت بعد مرور عام من ارتباطها بزوجها، أنه لا ينجب، وأثبتت التحاليل ذلك، مفيدة بأن زوجها سبق أن تزوج قبلها اثنتين، وهي الزوجة الثالثة، مبدية رغبتها بفسخ النكاح لرغبتها بالإنجاب.

بدورها، ردت «العدل» على إفادة الزوجة، وطلبت منها الدخول على الرابط التالي (https://nagazcourtsportal.moj.gov.sa) والضغط على أيقونة «طلب جديد» ثم اختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، واختبار التصنيف الفرعي «دعاوى النكاح والفرقة»، ونوع الدعوى «فسخ نكاح» وإكمال تعبئة الصحيفة.

يذكر أن وزارة العدل قد أفادت بأنه يمكن للزوجة رفع دعوى (فسخ نكاح - خلع - إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق) وذلك بالتقدم بالطلب عبر الرابط التالي (https://najiz.sa/applications/landing/service/1)، أما إذا رغب الزوج بإثبات الطلاق فيتم تقديم طلب إلكتروني «توثيق طلاق» عبر الرابط التالي: (https://inhaatportal.moj.gov.sa/).