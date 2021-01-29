أوضحت أمانة منطقة الباحة أن ما تم تداوله عن مشروع استثماري لإقامة ملعب ناد كبير وملاعب رديفة ومول تجاري وسينما ومرافق ترفيهية على مساحة كبيرة في الباحة كلام غير دقيق، وعدّته أفكاراً فقط أطلقها مواطن وشريكه عند زيارتهما للأمانة، مؤكدة أنها لم تطرح الموقع للاستثمار حتى الآن ولم تتأكد لها الملاءة المالية والقدرة والخبرة لدى المواطن المتقدم.



وكشفت عن إجراءات طرح موقع استثماري كبير لغرض مماثل عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص) وسيكون متاحاً أمام جميع المستثمرين الجادين، ورحّبت بجميع المستثمرين من رجال الأعمال من المنطقة وخارجها، وأبدت استعدادها لتوفير المواقع المناسبة بالمواصفات المطلوبة لخدمة التنمية والسياحة في المنطقة.