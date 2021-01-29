أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تتعرض للعنف من والدها، فقد تمت مباشرة الحالة من قِبل وحدة الحماية الأسرية بمنطقة جازان.



وأضاف: «تم توفير الحماية اللازمة للحالة، وجار المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال اللازم وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء».