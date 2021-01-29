أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تتعرض للعنف من والدها، فقد تمت مباشرة الحالة من قِبل وحدة الحماية الأسرية بمنطقة جازان.
وأضاف: «تم توفير الحماية اللازمة للحالة، وجار المتابعة مع الجهات ذات الاختصاص لإكمال اللازم وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء».
«العنف الأسري»: توفير الحماية لفتاة تعرضت للعنف من والدها بجازان
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تتعرض للعنف من والدها، فقد تمت مباشرة الحالة من قِبل وحدة الحماية الأسرية بمنطقة جازان.