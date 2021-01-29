أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الجمعة) تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 1442/10/5 الموافق 2021/5/17 بدلاً من 1442/8/18 الموافق 2021/3/31.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية في ما يلي نصه:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 1442/5/24 الموافق 2021/1/8 بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ.

وبناءً على ما أوضحه وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح (كوفيد-19) تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة.

ونظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة.

تود وزارة الداخلية أن تعلن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 1442/10/5 الموافق 2021/5/17 بدلاً من 1442/8/18 الموافق 2021/3/31 مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.