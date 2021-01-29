استحدث أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، «وجه في الحدث»، الذي يتم بثه على حساب إمارة المنطقة عند الساعة الواحدة من كل يوم جمعة، ليكون محفزاً ومشجعاً لمنسوبي الدوائر الحكومية في منطقة عسير، لبذل المزيد من الإنجاز والعطاء.

ولا بد من تحقيق معايير التميّز في المرشح التي تضمنت: الانضباط في العمل، واحترام الوقت، وحسن المظهر، والإتقان في التنفيذ، وبث روح التفاؤل، والالتزام بالتوجيهات بدقة، وتحقيق إنجاز يكون مصدر إلهام لشريحة مجتمعية، والعطاء المادي والمعنوي المميز في مشروع وطني، ثم التحقق من توافر المعايير في المرشح عن طريق الرئيس المباشر، والتقارير السرية، وقياس رضا المستفيدين، والمنجزات، وقياس الأثر، ثم يتم رفع نموذج الترشيح، متضمناً تقييم المرشح بدرجة محددة في كل معيار إلى أمير المنطقة، ثم تدقيق الترشيح من مكتب أمير المنطقة، ثم اعتماد المرشح من قبل الأمير تركي بن طلال.