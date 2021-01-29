صرح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة المستمرة لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر حدود المملكة البرية والبحرية، تمكن حرس الحدود من إحباط محاولات لتهريب (488) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و34 طناً و485 كيلوغراماً من مادة القات المخدر في منطقة جازان، و184 كيلوغراماً من مادة القات المخدر في منطقة عسير، و293 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر في منطقة نجران، و971.676 قرص أمفيتامين في منطقة الجوف.





وأوضح المقدم القريني، أنه تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم 121 متهماً، منهم 91 في منطقة جازان، و17 في منطقة نجران، و10 متهمين في منطقة عسير، و3 متهمين في منطقة الجوف، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود، أن رجال حرس الحدود مستمرون وبكل عزيمة واقتدار وعزم وحزم في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.