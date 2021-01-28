أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن خدمة البلاغ عن التوقيف غير النظامي «معكم» عبر منصة أبشر تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظامًا للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.



وبحسب ما ذكرته الهيئة عبر حسابها بموقع تويتر، تسهم الخدمة في تطوير أحد الاختصاصات الأساسية للنيابة العامة المتمثل في الرقابة على السجون ودور التوقيف وما إلى ذلك من إقامة للعدالة وحفظ الحقوق.



وتستند الخدمة إلى المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على الحق في إبلاغ النيابة العامة لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير شرعية أو مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف.