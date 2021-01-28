قامت أمانة عسير ممثلة في إدارة الرقابة المسائية، بجولات رقابية على المنشآت التجارية النسائية الخاصة بالتزين النسائي، والمساج، والأندية الصحية، للتأكد من الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى الصحه العامة ومستوى الوعي بالرقابة الذاتية للعاملين بهذه الأنشطة.



وقال مدير إدارة الرقابة الدكتور محمد أن العاوي، إن الفرق الرقابية المسائية قامت بتنفيذ 37 جولة رقابية على المنشآت، وتم خلال الجولات إغلاق 4 منشآت لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وضبط مخالفات نظامية بها، إضافة إلى أن الفرق ضبطت 13 مخالفة متنوعة علاوة على ضبط 26 مستحضراً منتهي الصلاحية ومجهول التكوين.



وأكد العاوي، أن الفرق الرقابية المسائية تعمل في ضوء برامج الأمانة الرقابية من خلال القيام بجولات رقابية على المنشآت التجارية، للتأكد من سلامة الاشتراطات النظامية والصحية والوقائية بها، موضحاً أن الأمانة تؤكد دائماً على أهمية الالتزام في مثل هذه الأنشطة باللوائح والاشتراطات النظامية والصحية، مشدداً على أن الحملات والجهود الرقابية مستمرة وستكون على مدار اليوم من خلال تكثيف الجهود الرقابية على المنشآت التجارية المتنوعة من منطلق مسؤولياتها في هذا الجانب بهدف إحكام عملية الرقابة الصحية.



يُذكر أن أمانة عسير وبلدياتها تعمل وفق خطة عمل ميدانية ورقابية تشمل جميع البلديات التابعة لأمانة المنطقة وفق جولات رقابية وصحية، مطالبةً بالتواصل ورفع البلاغات والملاحظات عبر 940.