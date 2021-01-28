أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 253 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 208 حالات إضافية، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 367.276 حالة، من بينها 2157 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 362 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 358.753 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6366 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.67%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.58%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (85)، المنطقة الشرقية (66)، منطقة مكة المكرمة (50)، منطقة الحدود الشمالية (13)، منطقة الباحة (7)، منطقة عسير (6)، منطقة نجران (5)، منطقة حائل (5)، منطقة المدينة المنورة (5)، منطقة القصيم (3)، منطقة الجوف (3)، منطقة جازان (3)، منطقة تبوك (2).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.