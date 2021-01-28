توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، أن تكون الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية بسرعة 40-16 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وكشف المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى في مكة المكرمة (20-32)، المدينة المنورة (16-26)، الرياض (14-27)، (جدة (21-30)، الدمام (15-26).