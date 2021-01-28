أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 216 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (367.023) حالة؛ من بينها (2115) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (348) حالة حرجة.كما تم تسجيل (205) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (358.545) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6363) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، كما تم إجراء (46.333) فحصا مخبريا جديدا.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد.