أغلقت مديرية الشؤون الصحية في محافظة حفر الباطن، منشأتين صحيتين تحفظيًّا، بعد رصد عدد من المخالفات بعدم استيفاء معايير صحية واجب توافرها في المنشآت الصحية، كنقص التجهيزات ومعايير وشروط مكافحة العدوى.وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم في متابعة وتقييم المنشآت الصحية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على عملها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.