كشف أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، عن إنفاق أكثر من 25 مليار ريال على 749 مشروعاً، منها المتعثر والمتأخر والمنتظم، مشيراً إلى أن نسبة التعثر في تنفيذ المشاريع بلغت 33%، وسيجري العمل على إزالة التعثر عن سبيلها، مؤكداً أن «إصلاح القلوب وإصلاح الدروب» انطلقا في عسير معاً، بحل العديد من الخلافات والنزاعات بين القبائل في العديد من الأمور، وبالعمل على تنمية المنطقة وتطويرها في شتى المجالات.ولفت إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين برنامج مشاريع بالديوان الملكي وهيئة تطوير عسير، تمت بحرص من القيادة الرشيدة على أن تُنجز المشاريع، ويُعظّم استخدامها على الوجه الأكمل.جاء ذلك خلال إطلاقه وحدة متابعة المشاريع التنموية في المنطقة الذي أقيم بمحافظة محايل عسير، بحضور القيادات والمحافظين وعدد من الأهالي.