نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، افتتح نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل اليوم، مقر جمعية طيبة للإعاقة الحركية للكبار بالمدينة المنورة، ومنصتها الرقمية ومشروع أسطول الـنـقـل الميّسر، كما دَشّـن برامج التمكين التي تُنفذها الجمعية لدعم المستفيدين من خدماتها.

وعقب الافتتاح تجول نائب أمير منطقة المدينة المنورة بمعرض الجمعية، الذي يضم أعمال المستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية، كما اطلع على ورشة الصيانة المتخصصة في صيانة كل ما يتعلق بخدمة ذوي الإعاقة من الكراسي والأجهزة.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالمحسن القشعمي، أن المقر الجديد تمت تهيئته لخدمة ذوي الإعاقة من خلال العديد من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين، ويتضمن قاعة مجهزة ومهيأة لتدريب المعاقين علمياً وحرفياً وفنياً وتقنياً، إضافة إلى ورشة متكاملة لتقديم الصيانة المجانية لكراسي المعاقين وتوفير مختلف قطع الغيار والبطاريات وكل مستلزمات الكراسي المتحركة والأسرّة وغيرها، إلى جانب ورشة متنقلة لذات الغرض لخدمة المستفيدين بالقرى والهجر، وكذلك أسطول خاص من السيارات المجهزة لخدمة المعاقين.