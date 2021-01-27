اعترف رئيس بلدية الأرطاوية المهندس عبدالله بن مبارك آل ذيبان، بتعثر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التابعة للبلدية والجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً أهمية وجود العنصر النسائي بالدوائر الحكومية، بحكم أنه شريك الرجل في تنمية المجتمع.واعتبر في حواره مع «عكاظ» أن ضعف إمكانات بعض المقاولين والظروف الخارجة عن الإرادة من أبرز معوقات تنفيذ المشاريع.وإلى نص الحوار:مشاريع واحتياجات• ما أبرز المشاريع التي تحتاجها المحافظة؟•• تحتاج الأرطاوية والمراكز والقرى التابعة لها تنفيذ العديد من المشاريع والخدمات البلدية، ولمعرفة أبرز الاحتياجات وقفت في زيارة ميدانية مع رئيس المجلس البلدي وجميع رؤساء الأقسام الخدمية داخل البلدية على احتياجات المواطنين وقابلنا رؤساء المراكز والمعرّفين والمواطنين واستمعنا لملاحظاتهم، واحتياجاتهم.• ماذا عن المشاريع المتعثرة؟•• لا أخفيك وحتى نكون منصفين، جميع الدوائر الحكومية لديها مشاريع متعثرة أو جزء من مشاريعها متعثر أومتوقف، وبلدية الأرطاوية لديها جزء من المشاريع المتعثرة، فأنا وزملائي السابقين لم نألُ جهدا في متابعتها، ولكن التعثر يعود لضعف إمكانات بعض المقاولين أوظروف خارجة عن الإرادة كظروف مالية أو عمالية، والبلدية لديها تقارير وإحصاءات تبيّن فيها أسباب التعثّر، ونحن حريصون كل الحرص على تفكيك كل العوائق وتجاوز التحديات من أجل أن ترى هذه المشاريع المتعثرة النور.• هل هناك فرص استثمارية لدى البلدية؟•• الفرص الاستثمارية كثيرة جدا بالأرطاوية وجار تحسين البيئة الاستثمارية وبدأنا في إنشاء دائرة استثمارية كانت في السابق مدمجة مع إحدى الإدارات وتكليف مجموعة من الزملاء ودعمهم بالدورات التدريبة والبرامج بالتنسيق مع وكالة الوزارة للاستثمار مع إعطاء الصلاحيات لهم من خلال الأنظمة الإلكترونية، لطرح الفرص الاستثمارية، وجار حاليا على أرض الواقع حصر المواقع الصالحة للاستثمار على الطرق العامة وبالمراكز والقرى وسيتم طرحها، ونحن نطمح بإيجاد مشاريع استثمارية صالحة للمواطن ومواكبة للمحافظات والمراكز الأخرى.وظائف نسائية• هل استحدثت البلدية وظائف نسائية؟•• لا يخفى على الجميع أن العنصر النسائي مهم جدا وجوده بالدوائر الحكومية، بحكم أنه شريك الرجل في تنمية المجتمع، في الوقت نفسه نلتزم بأنظمة الموارد البشرية والخدمة المدنية، وما تمليه الأنظمة سوف نطبقه في أسرع وقت.أفكار وخطط• ما أهم الأفكار والخطط التي تعملون عليها؟•• الأفكار والخطط كبيرة والآمال والطموحات لا حدود لها وفكرتنا الأساسية هي إشراك المجتمع في العمل البلدي، ولدينا توجه بإقامة مهرجانات وفعاليات على المستوى المحلى، بحكم أنه لا توجد فعاليات منظمة، والزملاء في لجنة التنمية الأهلية متعاونون تجاه ذلك، وكذلك المجلس البلدي والإمارة وعلى رأسهم رئيس المركز مسير بن سلطان الدويش، حيث رحب بإقامة مثل تلك المهرجانات، وبشكل عام الجميع متعاون، ولا أنسى تعاونكم وجهودكم أنتم كإعلاميين.• ما مدى رضاكم عن الجهود التي نشرت في تقرير مصور على حساب البلدية؟•• التقرير الذي نشر يمثل جهود البلدية في فترة جائحه «كوفيد-19» وأنا أعتبره واجبا وطنيا قبل أن يكون واجبا عمليا، وقد بذل الزملاء جهدا جبارا وكبيرا في إدارة الخدمات والمراقبة الصحية والعلاقات العامة والأقسام الأخرى، فهذا الجهد الكبير من الظلم أن يخفى عن الإعلام لذلك أثبتنا هذا الجهد بتقريرين مصور وورقي.تدابير وقائية• ماذا نفذتم من تدابير وقائية للحد من انتشار فايروس «كوفيد-19»؟•• منذ بداية الجائحة عملت البلدية على رش ٧ أحياء سكنية داخل الأرطاوية إضافة إلى رش جميع الشوارع العامة وأيضا المراكز والقرى والهجر التابعة لها حيث عمل لها برنامج مخصص لرش المبيدات كما تم تعقيم أكثر من ١٠٠٠ حاوية و٥٠ ألف برميل نفايات وتعقيم ٣١ دائرة حكومية وتنفيذ ١١٦١ جولة رقابية تم خلالها مصادرة ٤٩ مادة غير صالحة للاستخدام وأخذ 36 تعهدا للالتزام بالتعليمات وتسجيل ١٠٠ مخالفة لمن خالف الاشتراطات المطلوبة خلال فترة منع التجول، إضافة الى تطبيق جميع الاحترازات التي وردت إلينا من المقام السامي والجهات العليا.• كيف تواجهون التشوه البصري؟•• أقمنا حملة إزالة التشوه البصري بالطرق العامة وداخل الأحياء السكنية. وأول موضوع أشرفت عليه بعد تكليفي رئيسا لبلدية الأرطاوية هو إزالة التشوه، بعد ذلك نفذنا حملة داخل الأحياء السكنية وداخل النطاق العمراني، وما زالت الحملة قائمة وسيتم تطبيق المخالفات على المخالفين بعد انتهاء الحملة، حيث توجد لدينا لائحة نستند عليها ومن خلالها نطبق النظام.كما دشنت البلدية حملة «لنجعلها خضراء» بالتعاون مع لجان البيئة الموجودة بالأرطاوية لأن الزراعة عامل حيوي وتعمل على إحياء للمنطقة بشكل عام، صحيح أننا نعاني من قلة الموارد المائية لكن لعلنا نتلافاها بزراعة الأشجار البرية والأشجار المحلية، وقد بدأت الحملة قبل أسبوعين وستستمر دون توقف.• هل هناك مشاريع لزيادة المسطحات الخضراء والمجسمات الجمالية؟•• بالنسبة للمسطحات الخضراء، فإن بلدية الأرطاوية تعتبر فقيرة لمصدر المياه بشكل قوي، ولذلك اتجهنا الفترة السابقة للثيل الصناعي أو البلاستيك الأخضر، لتجميل الحدائق والمداخل، ومن وجهه نظري هوغير مجدٍ ولكن يعتبر حلا من الحلول، فخطتنا المستقبلية أيضا هي زيادة الرقعة الخضراء، وتفعيل حملة «لنجعلها خضراء» إضافة إلى ذلك تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة منتزه جديد داخل أحد الأحياء السكنية بالمنطقة.وبالنسبة للمجسمات الجمالية، هناك تنسيق مع مجموعة من الفنانين التشكيليين لرسم وتنفيذ مجسمات جمالية بالأرطاوية ومداخل المراكز والقرى التابعة سترى النور قريبا.