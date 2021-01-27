دشن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، فعاليات «ملتقى تأصيل صناعة السياحة في جازان»، الذي تنظمه غرفة جازان بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة السياحة.

وأوضح رئيس غرفة جازان خالد صايغ، أن الاهتمام بصناعة السياحة يأتي لتأثيرها الإيجابي في اقتصاديات الدول واسهاماتها الفاعلة في الناتج المحلي، مشيرًا إلى ما تمتاز به منطقة جازان من مقومات وإمكانات سياحية جاذبة محليًا وإقليميًا.

وأكد صايغ سعي الملتقى للوصول بسياحة جازان إلى صناعة مستدامة تكون معززًا لبدائل اقتصادات ما بعد النفط وفقًا لرؤية المملكة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات السياحية بالمنطقة واستغلال الفرص الاستثمارية السياحية الواعدة.

وشدد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد، على دور السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي، في وقت يحقق وطننا الكثير من الإنجازات ضمن رؤية المملكة، مبرزاً أهمية منطقة جازان في المجالات السياحية من خلال ما تمتلكه من تنوع جغرافي وبيئي وتراثي وثقافي، وسياحة علاجية مع توفر العيون الحارة وغيرها من المقومات.

وشهد نائب أمير منطقة جازان في ختام الحفل، توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة جازان والمنظمة العربية للسياحة.