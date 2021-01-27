وقَّع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأوزبكي المُقام في مدينة بخارى، مذكرة تفاهم مع مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان التابع لمجلس الوزراء الأوزبكي، وقعها الأمين العام لمركز الملك فيصل الدكتور سعود السرحان، ومدير مركز الحضارة الإسلامية السيد شاه عظيم منواروف.وزار وفد المركز مقر مركز الحضارة الإسلامية في طشقند، حيث تم اتفاق المركزين السعودي والأوزبكي على بناء علاقات بحثية إستراتيجية ومستدامة في خدمة الإرث الحضاري الإسلامي المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات عديدة كالدراسات العلمية والأبحاث وتبادل الإصدارات وخبرات التوثيق والرقمنة وترميم المخطوطات التاريخية التي تعد من أهم الاختصاصات التي يُعنى بها مركز الملك فيصل.وفي هذا السياق، قدم الدكتور السرحان (جهاز الفيصل للتعقيم) هدية لمركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، وهو جهاز تم تطويره في المركز يساهم في تعقيم الكتب والمخطوطات بالتبريد وبطريقة صديقة للبيئة.