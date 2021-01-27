عقد مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، بحضور أعضاء الفريق ممثلي الدول الأعضاء، الاجتماع السادس لفريق وضع الحلول وآليات التعامل مع المخاطر في دول المجلس أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، تنفيذاً لقرار وزراء الداخلية في القاء التشاوري الثامن عشر «الرياض – أبريل 2017».وجرى خلال الاجتماع الوقوف على القرارات الصادرة من قبل قادة دول مجلس التعاون في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد»، التي يمكن للفريق الاستفادة منها في ما يخص خطر الصحة العامة وخطر التلوث البحري.