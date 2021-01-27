شهدت حالات كورونا أمس (الثلاثاء) ارتفاعا في الحالات النشطة والحرجة، وأعلنت وزارة الصحة في بيانها اليومي تسجيل (223) حالة مؤكدة لـ(COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (366807) حالات، بينها (2108) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة ومنها (338) حالة حرجة.وتم تسجيل (203) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (358340) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6359) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، مع إجراء (46462) فحصاً مخبرياً جديداً.وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس (كورونا) المستجد، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.