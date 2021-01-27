أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحقيق 36 جمعية صحية لمعايير كفاءة الأداء خلال الملتقى السنوي للجمعيات الصحية الذي نظمته الهيئة أمس، بحضور أمين عام الهيئة ورؤساء الجمعيات الصحية وعدد من أعضائها.وحققت الجمعية السعودية لتقويم الأسنان جائزة الهيئة للتميز كأفضل جمعية صحية لحصولها على المركز الأول في الفئة «أ» من أصل 50 جمعية تم تصنيفهم إلى 5 فئات حسب تحقيق معايير الأداء لكل جمعية.وأطلقت الهيئة خلال الملتقى نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية لتسهيل عملية إصدار العضويات للراغبين بالانضمام لعضوية الجمعيات، وكرمت عدداً من الجمعيات نظير إعداد أدلة الممارسة المهنية.وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن أسعد عبده، أهمية ودور الجمعيات الصحية في خدمة التخصصات المختلفة، ودورها في إثراء البحث العلمي، وخدمة الممارسين الصحيين، لافتاً إلى ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بعملها والحرص على جودة مخرجاتها، لضمان رفع تصنيف الجمعيات لأعلى المستويات وتفعيل دورها في المجتمع الصحي.