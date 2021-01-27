كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام المهندس حسين البحري، عن إسناد الجمعية حضانة أكثر من 600 طفل وطفلة وساهمت في استقرارهم في أسر محبة تكفل لهم حياة كريمة، مشيراً إلى أن إسناد احتضان الأطفال من فاقدي الرعاية الوالدية لأسر حاضنة يشترط الإرضاع الموثق شرعياً بحيث يتم إصدار صك إرضاع عبر المحكمة.وأوضح لـ«عكاظ»، أن الإرضاع من أهم شروط الاحتضان وشرط الإرضاع عالج مشكلة وجود الطفل أو الطفلة بعد سن البلوغ، وأعدت الجمعية إجراءات للإرضاع بداية من توعية الأسرة بأهمية الإرضاع داخل مقر الجمعية بوجود الأخصائيات المشرفات، مشيراً إلى أن الجمعية أعدت خطه لتحفيز السيدات المرضعات بوضع شروط الرضاعة الطبيعية للطفل حتى تتحقق له أجواء أسرية مستديمة في المستقبل داخل الأسرة، فلا يكون هنالك حاجز شرعي لوجود الطفل أو الطفلة داخل الأسرة بعد البلوغ.وأضاف: يتم التحفيز عبر مراجعة الأسر للمراكز الطبية المتخصصة بالرضاعة الطبيعية ونجحت الجمعية بتحفيز مئات السيدات وهنالك فتوى من الأمانة العامة من هيئة كبار العلماء برقم 947 وتاريخ 9/7/1431هـ بجواز تحفيز إدرار حليب الأم المرضعة لتصبح أماً له في الرضاعة إذا قامت بإرضاع الطفل خمس رضعات مشبعات، مؤكداً استفادة جميع الأمهات الحاضنات من مبادرة تحفيز إدرار الحليب.وأكد امتلاك الجمعية دور إيواء مؤقتة في جميع المناطق لإيواء الأطفال تحت عمر السنتين ويكون متوسط بقاء الأطفال في تلك الدور 65 يوما بحد أقصى، يتم خلالها إيجاد الأسرة المناسبة من الأسر المتقدمة للجمعية، وبعد ذلك يتم إسناد حضانتهم لأسر مؤهلة.