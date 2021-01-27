فيما رصدت «عكاظ» انتقادات وتعليقات واسعة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي؛ نتيجة وضع الأحجار في الجزيرة الوسطية، الواقعة على طريق حيوي ملاصق لمستشفى عسير المركزي، إذ شبهها كثيرون بالقبور، مبدين استغرابهم من التصميم غير المنطقي -على حد وصفهم، خصوصاً أنها مجاورة لمستشفى عسير، مطالبين بإزالة الأحجار وعمل تصميم مناسب، يراعي أبعاد المنظر الجمالي يليق بمدينة أبها.وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي لـ«عكاظ» أن العمل مازال جارياً في تحسين وتجميل وتشجير وإنارة الجزيرة الوسطية، وذلك استمراراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة وبلدياتها بشكل مستمر في تحسين المشهد الحضري وتجميل الشوارع.