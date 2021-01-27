فيما نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال اللقاء الأسبوعي أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك، باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز المجتمع السعودي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، شدد أمير تبوك رئيس مجلس المنطقة في الإمارة، خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1442/1443 أمس على مديري الجهات المعنية بالإسهام في جاهزية واكتمال مشاريع المنطقة التي تسهم في تنشيط الخدمات التنموية المختلفة المقدمة وما يمس المواطن والمقيم بالمنطقة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتنمية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على مختلف الأصعدة.واطلع المجلس على ما اعتمد للمنطقة من مشاريع جديدة في ميزانية العام المالي 1442/1443، شملت الخدمات الكهربائية والبلدية والزراعية والإسكان والشؤون الإسلامية، موجها بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تحت التنفيذ.وفي نهاية الجلسة استعرض المجلس الموجز السنوي لأعمال المجلس ونتائج دوراته خلال العام المالي 1441/1442، وما تم من قرارات وتوصيات حيال الموضوعات المدروسة، وما استجد بشأنها والتأكيد على متابعة ما تمت الكتابة بشأنه للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية للموضوعات المرفوعة من المجلس. ثم دشن أمير منطقة تبوك الموقع الإلكتروني لمجلس المنطقة.