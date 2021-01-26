أعلن سفير دولة الإمارات لدى المملكة شخبوط بن نهيان انتهاء فترة عمله في المملكة العربية السعودية مقدماً شكره وتقديره لقيادة وشعب المملكة.

وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «اليوم أنهي فترة استثنائية في بلد استثنائي، بعد سنوات شاهدت خلالها المملكة في عزّ وتطوّر وازدهار بسواعد قيادتها العظيمة، حفظهم الله، وشبابها الوفي. العلاقة السعودية - الإماراتية هي علاقة المصير المشترك، كانت ولاتزال وستستمر قوية وراسخة بحكمة قيادات البلدين».

الشكر والتقدير والعرفان لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وبكل شطر في المملكة الغالية على ما غمروني به من ترحيب وحفاوة.. وكل التوفيق والسداد لأخي العزيز الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والذي سيعزّز العلاقة المتينة والشراكة الإستراتيجية العميقة.