استعرضت إدارة كود البناء السعودي في أمانة حائل نظام البناء الحديث، خلال ورشة عمل أقامتها غرفة حائل⁩ ممثلة بلجنة المقاولات، بالتعاون مع ⁧‫ أمانة منطقة حائل⁩ في مقر الغرفة، بحضور عضو مجلس إدارة ⁧‫غرفة حائل⁩ رئيس لجنة المقاولات محمد اللحيدان، ومدير الرقابة والتنظيم العقاري في فرع وزارة الإسكان في ⁧‫حائل⁩ عزيز الشمري.

وتحدث مدير إدارة كود البناء السعودي في أمانة حائل المهندس فهد الرمالي عن اشتراطات وأنظمة كود البناء الجديد والآلية الجديدة للبناء، فيما استعرض مدير إدارة الرخص الفنية المهندس أحمد البراك رحلة المستثمر من خلال بوابة بلدي (الرخص الجديدة) ومراحل استخراج الرخصة عن طريق موقع بلدي.

وقدم مدير إدارة تخطيط المدينة بأمانة حائل المهندس فهد النونان عرضاً عن إجراءات الأمن والسلامة للمباني السكنية والتجارية، كما تم خلال الورشة مناقشة عمل لجان النظر في مخالفات كود البناء، والإجابة على المداخلات والاستفسارات التي طرحها الحضور، وكرم في ختام الورشة عضو مجلس إدارة ⁧‫غرفة حائل⁩ رئيس لجنة المقاولات محمد اللحيدان مقدمي الورشة.