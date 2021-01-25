عقد صباح اليوم (الإثنين)، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع التحضيري لمعاوني هيئة العمليات في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

ويأتي الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون المتعلقة بالعمل الخليجي العسكري المشترك، وقرارات مجلس الدفاع المشترك، ووضع خطة العمل لاجتماعات 2021، التي تختص بالاجتماعات المشتركة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، أن اجتماع اليوم يأتي استكمالاً لزيادة التكامل وتفعيل آلية العمل المشترك لمتابعة تنفيذ كافة القرارات والمواضيع التي تخص أوجه التعاون بين القوات المسلحة الخليجية، لتحقيق التعاون والتكامل العسكري المشترك وأهمية مواصلة الجهد المشترك، بما يحقق التكامل العسكري بين دول المجلس.