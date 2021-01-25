أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف إطلاق المليشيات الحوثية صباح (السبت) 23 يناير صاروخاً باتجاه مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأكد الأمين العام أن هذا الاعتداء الإرهابي لا يستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشاد الأمين العام بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ قبل أن يصل إلى هدفه.

كما أكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مؤكدا أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه المليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.