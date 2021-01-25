تقدم محافظ محايل عسير المكلف علي بن إبراهيم الفلقي المصلين في مقبرة حقو شعبين، يرافقه مساعد مدير شرطة محايل العقيد عبدالله محمد عسيري، وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي للصلاة على شهيد الواجب الجندي أول عبدالعزيز محمد أحمد الصعيبي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

ونقل الفلقي تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد والد وإخوة وأقارب الشهيد بأنهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي.