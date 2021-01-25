أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 213 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 198 حالة، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 366.584 حالة، من بينها 2092 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 333 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 358.137 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6355 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.69%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.57%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (75)، المنطقة الشرقية (50)، منطقة مكة المكرمة (38)، منطقة نجران (12)، منطقة الحدود الشمالية (10)، منطقة القصيم (6)، منطقة المدينة المنورة (6)، منطقة عسير (6)، منطقة حائل (3)، منطقة الباحة (2)، منطقة تبوك (2)، منطقة جازان (2)، منطقة الجوف (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (57)، جدة (21)، الدمام (17)، مكة المكرمة (13)، نجران (8)، الهفوف (8)، بقيق (7)، الظهران (6)، عرعر (5)، وادي الدواسر (5)، المدينة المنورة (4)، الدلم (4)، شرورة (4)، الخرج (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (36)، جدة (15)، مكة المكرمة (13)، الدمام (8)، المجمعة (7)، الهفوف (7)، الجبيل (7)، الخبر (6)، حوطة بني تميم (6)، المبرز (6)، تبوك (5)، بريدة (5)، الطائف (5)، عنيزة (5)، الظهران (5)، حائل (4)، الدوادمي (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.