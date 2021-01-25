تواصل المملكة تحقيق النجاحات النوعية في مواجهة جائحة كورونا، وما زالت تسجل انخفاضاً واضحاً في الإصابات والوفيات، وارتفاعاً في نسبة التعافي، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعاطي مع الجائحة، من خلال ما أصدرته من قرارات، وما اتخذته من إجراءات قوبلت بتعاون غير مسبوق من قبل المواطن والمقيم.وبالأمس تقدّمت المملكة على مستوى العالم في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا، محافظةً على المركز الأول عربياً، وفقاً لقاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science.وكل ما تحقق وسيتحقق مستقبلاً يأتي بعون من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضيده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما يوليانه من رعاية للصحة والتعليم، والاهتمام بالبحث والابتكار، وتهيئة السبل أمام العلماء والباحثين في الجامعات والمستشفيات والمراكز السعودية، لتحقيق النجاح والتفوق والمنافسة عالمياً، وحرصهما على صحة المواطن والمقيم، واجتثاث الفايروس من جذوره لتعود الحياة إلى طبيعتها، مؤكدة للعالم قدرتها في التعامل مع الأزمات مهما كبُرت، من خلال الخطط المحكمة، والدراسات العلمية، والقرارات النوعية، والكفاءات الوطنية، التي أثبتت جدارتها في التعامل مع جائحة كورونا.