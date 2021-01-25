فيما يتكون مجلس الشورى السعودي من 150 عضواً وعضوة، ممن جرى تعيينهم بأمر ملكي لمدة 4 أعوام، أوضح متحدث الشورى الدكتور محمد المهنا لـ«عكاظ» أن عدد اللجان الشورية التي ترأسها سيدات هي اللجنة الصحية وترأسها الدكتورة زينب أبو طالب، واللجنة التعليمية والبحث العلمي وتتولى فيها الدكتورة أمل الشامات نائبة رئيس اللجنة، وكذلك لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وتتولى فيها الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود نائبة رئيس اللجنة. وأضاف أن الدكتورة مها عبدالله السنان تتولى منصب نائب رئيس اللجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، كما تتولى كوثر موسى الأربش نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، إضافة إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية التي تتولى الدكتورة سامية عبدالله بخاري فيها منصب نائب رئيس اللجنة. وقال إن مدة رئاسة العضو للجنة هي سنة واحدة، ويعاد اختياره لسنة جديدة من أعضاء اللجنة.