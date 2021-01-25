أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لـ«عكاظ» بأن وزارة الصحة ليست الجهة التي تمنح الترخيص والاعتماد للقاحات، وإنما تقوم هيئة الغذاء والدواء بهذا الدور، فهي هيئة متخصصة للغذاء والدواء، ومميزة، ولها دورها العلمي والمهني والمكانة المرموقة والموثوقة جداً في القيام بهذا الدور.وأضاف، تتلقى هيئة الغذاء والدواء طلبات التسجيل، وتنفذ الإجراءات اللازمة لمنح الاعتمادات، ومتى ما أصدرت أي اعتمادات إضافية لأي أنواع لقاحات إضافية، فنحن في ثقة بأنها ستكون آمنة وفعالة، وسيتم إعلان ذلك أولا بأول، كما حدث سابقا عند اعتماد لقاح فايزر، فأي مستجدات حول اللقاحات سيتم إعلانه من خلال هيئة الغذاء والدواء.وأشار خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس، بمشاركة المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إلى ملاحظة ورصد المزيد في عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، بيد أنها لاتزال في حدود السيطرة والتحكم، ما يستوجب رفع اليقظة والحذر بالتزامنا وتقيدنا بالإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن منحنى الإصابات المؤكدة لا يزال في مستويات متدنية ولكن رصد ارتفاعًا في آخر أسبوع بلغ 29% عن الأسبوع الذي قبله، ولا نريد لهذا المنحنى أن يستمر بالتصاعد وذلك بتقيدنا بالاحترازات.وأوضح الدكتور العبدالعالي، بأن الإصابة بـفايروس كورونا بعد اللقاح واردة، لأن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة الأولى التي يحتاج بعدها الجسم من أسبوع إلى أسبوعين ليصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم، وبعد الجرعة الثانية سيحتاج من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد الفايروس. ‏وذكر بأن الذين تطعموا بلقاح كورونا كوفيد- 19 يبلغ عددهم حتى الآن 391.643 شخصاً، ولا يزال إعطاء اللقاح مستمرا حتى الآن، مضيفا بأن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي، مشيراً إلى تسجيل 186 ‏حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (366.371) حالة، من بينها (2080) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (331) حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين في المملكة (357.939) حالة بإضافة (211) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6352) حالة، بإضافة حالتي وفاة جديدة.من جانبه، أرجع المقدم الشلهوب ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد كوفيد-19، إلى تراخي البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفة لائحة الحد من التجمعات أثناء إجازة نصف العام، مؤكداً متابعة أفراد الأمن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية وضبط مخالفاتها.وأوضح بأنه تم تسجيل ٨٤٨.٠٧ مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورنا للفترة من 1/‏‏‏ 5/‏‏‏ 1442هـ حتى ٢٩/‏‏‏ 5/‏‏‏ 1442هـ، وكانت منطقة الرياض الأولى بعدد مخالفات بلغ 24.479 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ14731 مخالفة، وتليها منطقة القصيم بـ9673 مخالفة، فيما كانت منطقة جازان الأقل بعدد المخالفات، حيث بلغت 653 مخالفة، تليها منطقة نجران بـ880 مخالفة. وأضاف خلال الأسبوع الماضي تم رصد 18.033 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد.