فعّلت أمانة محافظة جدة خدمة المواعيد المرئية للمستفيدين في 6 إدارات جديدة؛ تشمل ادارات الشؤون القانونية، والشؤون الإدارية والمالية، ورخص البناء والمشاريع الريادية وإدارة الكروكيات التنظيمية، ونزع الملكيات، والدراسات العمرانية.وتأتي هذه الخطوة بهدف الارتقاء بخدمة العملاء، وتفعيل قنوات التواصل المختلفة، وتسهيل الوصول إلى مسؤولي الأمانة، والحصول على الخدمات البلدية دون الحاجة لمراجعة الأمانة.وتغطي خاصية المواعيد المرئية حاليا 8 إدارات ويجري تنفيذها تدريجياً لتشمل جميع الإدارات التي تستقبل العملاء حضوريا، وتتيح للعميل الاتصال المرئي بمسؤولي الأمانة دون الحاجة للحضور الشخصي، وذلك عبر خاصية النفاذ الوطني التي من خلالها سيتمكن المستفيد من الدخول إلى المواعيد واختيار الخدمة المطلوبة وتحديد خيار الاتصال المرئي في حال تفعيله لدى الإدارة المعنية ثم اختيار الموعد المتاح.