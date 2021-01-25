دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، التطبيقَ الميداني لأعمال الإنقاذ في حوادث الغرق والسيول، الذي نفذته مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ممثلة في مدني أبها وقوات الطوارئ بالدفاع المدني، بحضور عدد من الفرق التطوعية ومجلس شباب عسير والجهات ذات العلاقة، وذلك في بحيرة سد أبها. ويهدف التدريب إلى التطبيق الميداني على أعمال الإنقاذ والتعريف بالطرق العلمية والفنية الصحيحة المتبعة في تلك الحالات، وزيادة التمرس ورفع مستوى الجاهزية لرجال الدفاع المدني للتعامل مع حالات الغرق، والعمل على استقطاب المتطوعين المتميزين وتدريبهم في هذا المجال، والوقوف على استعدادات الجهات الحكومية المساندة. من جانبٍ آخر، كرم أمير منطقة عسير المواطنَ عامر الشهري لإنقاذه طفلاً جرفته السيول في محافظة المجاردة، مشيداً بشجاعة المواطن وموقفه النبيل وبسالته في التعامل مع الموقف.